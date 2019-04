Das heißt also: Ich bin jung und schließe daher mehr Freundschaften als meine Mutter?

Stimmt. Das liegt zum einen daran, dass man durch das Studium oder die Ausbildung viele unterschiedliche Leute kennenlernt und viel Zeit mit ihnen verbringt. Ein idealer Nährboden für Freundschaften. Später hat man nur die Kollegen, zu denen vielleicht auch Rivalität besteht. Dazu kommt, dass wir immer weniger Zeit haben und weniger neugierig sind.

Und wie bestimmt man die Qualität einer Freundschaft?

Drei Dinge sind für eine gute Freundschaft relevant: Man muss der Freundin alles erzählen können, sich in Krisen auf sie verlassen und sich von ihr verstanden und ermutigt fühlen. Ein berühmtes Zitat von Schauspielerin Marlene Dietrich besagt, dass man einen guten Freund um vier Uhr nachts anrufen können müsse.

Eine Freundschaft wird stabiler, wenn man mehr wagt. Intimität ist entscheidend: 70 Prozent der Menschen reden mit ihren Freunden über die Beziehung, 50 Prozent über Sexualität und nur 30 Prozent über Geld. Insbesondere Lebenskrisen schweißen zusammen.

Ist Freundschaft Zufall?

Zumindest ist es auch Zufall. Es kommt sehr darauf an, wen ich wo und wann treffe. Die Theorie, dass man sich immer mit den Menschen anfreundet, die in der Nähe sind, ist aber Quatsch. Bei Freundschaften sind wir sogar wählerischer als in Liebesbeziehungen, weil die "rosarote Brille" fehlt. Zuerst muss Sympathie da sein und dann beginnt man, den anderen zu testen.

Man testet seine Freunde?

Oh ja! Man testet sie genau, indem man zum Beispiel nach politischen oder religiösen Wertvorstellungen fragt. Freundschaften sind am Anfang wie ein Hürdenlauf. Erst nach knapp sechs Treffen würde man mehr in eine Freundschaft investieren. Freundschaften entwickeln sich gezielt. Die kleinen Tests dauern mindestens zwei Jahre.

Muss man auf einer Wellenlänge sein oder gilt "Gegensätze ziehen sich an"?

Beides stimmt. Die Grundwerte müssen übereinstimmen. Eine Parteianhängerin der Linken würde schwer mit einer der AfD zusammenkommen. Dasselbe gilt für Freigeister und streng religiöse Menschen. Wenn einer Person Geld besonders wichtig ist und der anderen überhaupt nicht, werden sie schwer zu guten Freunden. Ob man die Welt auf eine ähnliche Weise sieht, merkt man besonders am Humor. Wenn die Basis stimmt, sind unterschiedliche Persönlichkeiten oder andere Interessen kein Hindernis.

In einer Studie sollten Studierende ein Jahr lang ihre Freundschaften bewerten. Es zeigte sich, dass Freundschaft für sie das Gefühl ist, von einer anderen Person bestätigt zu werden.

Dem würde ich zustimmen. Wir wählen unsere Freunde nicht aus, weil sie toll sind, sondern weil sie uns das Gefühl geben, toll zu sein. Denn der Wunsch nach Anerkennung ist bei Menschen groß. Anerkennung ist uns sogar wichtiger als Sexualität. Darüber identifizieren wir uns und machen fest, wer wir sind.

Wir loben uns generell jedoch zu wenig. Ich finde, wir sollten uns mitteilen, was wir aneinander bewundern.