Junge Wissenschaftlerin zur Klimadebatte: "Der Klimawandel wartet nicht, auch nicht auf die EU"

An diesem Freitag gibt es etwas, das Klimawissenschaftlerin Jessica Strefler enttäuscht und etwas, das sie motiviert: Während sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel nicht auf eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 einigen konnten, kommen am Freitag in Aachen rund 20.000 Klimaaktivistinnen von Fridays For Future zusammen, um gegen genau diese Politik zu protestieren.



Jessica Strefler, 36, arbeitet seit zehn Jahren am Potsdam-Institut für Klimaschutz, einer der rennomiertesten Forschungseinrichtungen für Klimaschutz. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was sie der Fridays-For-Future-Bewegung zutraut – und wie sie sich von politischen Rückschlägen nicht unterkriegen lässt.