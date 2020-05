Meine Vorbilder waren oft aus den USA

Schon als Kind waren die Rapperinnen, die mich geflasht haben, meist Stars aus Amerika. Für Zeilen wie "I used to be scared of the dick, now I throw lips to the shit, handle it like a real bitch" gilt Lil Kim noch heute als Tabubrecherin. Ihre Musik hat schon vor Jahren bewiesen, dass wir nicht hinnehmen müssen, wie Frauen und Männer einander begegnen. Wir alle haben es in der Hand.

Wenn ich die Zeilen "My neck, my back; lick my pussy and my crack" von Khia im Club höre, spüre ich noch heute einen Energiekick. Die beiden Künstlerinnen sind kompromisslos selbstbewusst. Ihre Songs vermittelten schon vor 20 Jahren mehr Emanzipation als jede Zeile von Fler. Dass wir Frauen sexy zu finden haben, wissen wir ja sowieso.