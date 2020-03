Als ich mit dem großen Zeh die Temperatur des Wassers teste, muss ich an den Film Pinocchio und den Wal Monstro denken, der Pinocchio und seinen Vater samt Fischerboot verschlingt. In diesem Walmaul werde ich nun also Zeit verbringen, in 40 Zentimeter hohem Wasser treibend, in völliger Dunkelheit.

Floating nennt man das Ganze – eine Entspannungsmethode, bei der man 20 Minuten allein in einem geschlossenen Wassertank liegt und nur dem eigenen Herzschlag lauscht.