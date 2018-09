Es war nicht nur antörnend zu sehen, wie eine andere Person so viel von mir aufzunehmen bereit war. Es war außerdem so schön warm, so weich und nass. Ihr so nah zu sein, so tief drinnen in ihrem Körper, sie ganz auszufüllen und dabei zu sehen, wie sie sich vor Lust windet, war unglaublich sexy. Ich fühlte mich in dem Moment sehr mit ihr verbunden und mir stiegen sogar die Tränen in die Augen.

Kurze Zeit später haben wir auch schon aufgehört, uns zu treffen, doch ich bin ihr sehr dankbar, mich so gut an die aktive Seite des Fistens herangeführt zu haben. Nach einigen Jahren und vielen Versuchen ist Fisting zu einer meiner liebsten Sexpraktiken geworden. Ich habe dabei auch viel über meinen eigenen Körper gelernt, zum Beispiel, dass ich starke Penetration sehr genieße und dass ich durch Fisting sehr intensive, unvergleichliche Orgasmen bekommen kann.