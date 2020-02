38 Jahre später will Emshwiller dem 18-Jährigen mit der braunen Haarmatte und dem ungleichmäßigen Vollbart Rede und Antwort stehen. "I didn't expect you to look like you look", beginnt der junge Emshwiller, mit einem zweideutigen Grinsen und bekommt ein entwaffnend selbstironisches "I'm old, I'm fat and in your mind, I'm a failure" zurückgefeuert.

"You're not...", versucht der Junge die Situation zu retten – keine Chance: "I know that. Why do you think I've been avoiding talking to you for 38 years."