Future

Warum es sich lohnen kann, die Arbeit zu schwänzen

Schlecht drauf? Oder keine Lust? Dann bleib doch einfach zu Hause.

Eigentlich hätte Julia* auch arbeiten können, aber sie ging nicht ins Büro. Sie traf sich mit Freunden, schaute Fußball und trank Bier. Julia hatte Liebeskummer. Sie war nicht krank, aber sie wollte den ganzen Tag heulen – und nicht arbeiten.

Schon die Wochen zuvor fühlte sie sich überarbeitet, sie hatte lange keinen Urlaub mehr, machte in ihrer Werbeagentur viele Überstunden. Dann stritt sie sich auch noch fast täglich mit ihrem Freund, sie trennten sich. "Ich konnte einfach nicht zurück an den Schreibtisch", sagt Julia, wenn sie an den vergangenen Sommer denkt.



Julia ging zu einem befreundeten Arzt und ließ sich für eine Woche krankschreiben. Die freien Tage verbrachte sie bei ihren Eltern. Sie hatte Angst, dass eine Kollegin oder ein Kollege sie sehen könnte. Sie log, es war ihr irgendwie unangenehm, gleichzeitig "fühlte es sich richtig an", sagt sie.

Ist schlechte Laune ein Grund, um nicht zu arbeiten?

Oder ist das Schwänzen? Lässt man die Kollegen hängen oder hätte man sie verheult eh nicht unterstützen können? Und ist eine erholte Arbeitnehmerin nicht viel wertvoller für das Unternehmen?

Darüber haben wir mit drei Menschen gesprochen:

mit einem Unternehmer, der mies gelaunten Angestellten einfach frei gibt,

mit einer Arbeitspsychologin, die erklärt, wieso es kein Zukunftskonzept ist, zu Hause zu bleiben,

und mit einer Feelgood-Managerin, die sich darum kümmert, dass bei der Arbeit alle glücklich sind.

2015 gründeten Philip Siefer und Waldemar Zeiler das Berliner Start-up Einhorn, das faire Kondome und Periodenprodukte herstellt. In ihrem Unternehmen leben sie das Prinzip "New Work", also ein Arbeitsleben mit mehr Freiheiten und Selbstbestimmtheit für das Team. Bei Einhorn können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten, Urlaubstage und das Gehalt selbst bestimmen. Sie arbeiten im Home-Office, von überall in der Welt – oder auch mal gar nicht. Siefer findet: "Wer keinen Bock hat, muss nicht zur Arbeit kommen." In seinem Unternehmen sei es sogar gewünscht, sich dann frei zu nehmen.