Doch für mich ist das "Mädchen" in den meisten Fällen kein Kompliment. Spätestens, wenn Heidi Klum bei "Germany’s Next Topmodel" mit langgezogenem Vokal nach den "Määädchen" ruft, weiß man, dass in diesem Format junge Frauen nicht als reife, selbstbestimmte und eigenverantwortliche Personen präsentiert werden.

Dass das Wort "Mädchen" sogar offen abwertend gemeint sein kann, habe ich an mir selbst feststellen müssen.

Als mein kleiner Bruder vier war und ich 15, hatte er furchtbare Angst vor Spinnen. Sobald er eine sah, rannte er davon. "Stell dich nicht an wie ein Mädchen!", rief ich ihm eines Tages hinterher und bemerkte in diesem Moment, was ich da gerade gesagt hatte.