Du möchtest bei unserer Videoreihe mitmachen?

Du hast Migrationshintergrund, lebst in Deutschland und hast Lust, bei unserer Gesprächsreihe mitzumachen? Bewirb dich und erzähl' uns gerne mehr von dir, ganz egal, ob du oder deine Eltern aus Russland oder China, aus Syrien oder Kolumbien, aus Italien oder der Türkei kommen. All Backgrounds welcome! phuong.tran@bento.de.