Ich freue mich, dass wir alle erwachsen sind. Also zumindest theoretisch. Kreischende Teenies hätten mir auch als ich 15 Jahre alt war schon jedes Konzert ruiniert. Aber diese Frauen hier kreischen nicht. Wir sollen bitte genug trinken, sagt er uns und dann: "Water for everyone – on me! No: Water on everyone – for me!" Ich lache ein bisschen zu laut. Er ist noch immer so lustig wie er schön ist.

Und wenn er singt, er sei immer für mich da, dann kribbelt es. Auch wenn ich fürchte, er meint gar nicht mich.

Normalerweise bin ich nicht gerade der Typ Pokerface. Aber hier versuche ich, mich zusammenzureißen. Vor allem deshalb, weil die Frauen um mich herum pausenlos filmen und ich nicht im Hintergrund fremder Instastorys heulen will. Überhaupt will ich eigentlich nicht, dass das hier gerade noch jemand sieht außer mir. Es fühlt sich sehr intim an.

Ich bin allein mit meinem Teenie-Ich.

Ich fühle mich der 15-Jährigen in mir wieder sehr nah. Ich will ihr gut zureden, ihr Sicherheit geben. Ein sehr therapeutischer Moment. Ob meine Krankenkasse die Kosten für das Ticket übernimmt?

Irgendwann verlässt er die Bühne und mich. Ich widerstehe der Versuchung, den Boden abzulecken und finde mich damit ab, dass es vorbei ist. Es ist okay. Wirklich.

Aus irgendeinem Grund weine ich trotzdem im Taxi nach Hause. Vielleicht, weil ich mein unglücklich verliebtes, 15-jähriges Ich so gern in den Arm nehmen würde. Natürlich habe ich mir ein überteuertes Sweatshirt als Andenken gekauft. Als ob ich ein Andenken bräuchte. Ich bin müde, aber ich glühe noch immer, als ich nach Hause komme. Was mein Mann wohl zu Bravo-Postern im Schlafzimmer sagen würde? Och, bitte. Nur ein paar, Schatz.