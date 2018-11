Today

Trump beschimpft CNN-Reporter – und lässt ihm die Akkreditierung entziehen

Das Video von der Pressekonferenz macht fassungslos

Bei einer Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump ist es zu einem Schlagabtausch zwischen dem CNN-Reporter Jim Acosta und Trump gekommen. "Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person", fuhr der Präsident den bekannten Reporter an – diesem wurde anschließend "bis auf Weiteres" die Akkreditierung entzogen.

Was ist auf der Pressekonferenz passiert?

Nach den Midterms gab der US-Präsident eine Pressekonferenz im Weißen Haus. Acosta sprach ihn dabei auf ein umstrittenes Kampagnenvideo an, in dem lateinamerikanische Migranten zu sehen sind, die als Invasoren dargestellt und mit Schwerverbrechern verglichen werden. "Die sind hunderte Meilen entfernt", so der CNN-Reporter und stellt klar: "Das ist keine Invasion."

Trump entgegnet ihm daraufhin, dass er – Trump – das Land führe, und Acosta nur CNN – er unterstellt ihm also, keine Ahnung zu haben. Als Acosta eine weitere Frage stellen will, unterbricht ihn Trump: "Das ist genug!" Der CNN-Reporter lässt sich aber nicht beirren und spricht weiter. Als ihm eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses das Mikrofon wegnehmen will, hält er es fest.

Schließlich lässt Trump ihn doch noch ausreden. Acosta fragt ihn, ob er nun wegen der Russlanduntersuchungen besorgt sei – das verneint Trump mit dem Hinweis, dass diese ohnehin falsch seien. Schließlich gibt Acosta das Mikrofon ab, nachdem ihm der Präsident nochmals sagt, dass dies genug sei.

Als ein Reporter des Senders NBC das Mikrofon erhält, wendet sich Trump nochmals an Acosta: "Ich sage Ihnen, CNN sollte sich dafür schämen, dass Sie für sie arbeiten. Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person."

Als der NBC-Kollege Acosta in Schutz nehmen will, fährt Trump auch ihn an: "Ich bin auch kein großer Fan von Ihnen."

Hier kannst du die Szene im Video sehen: