Gerechtigkeit

Trump gibt ausgerechnet Erdogan die Aufgabe, Gegner in Syrien weiter "auszurotten"

Was jetzt in Syrien passiert – und was daran gefährlich wird.

Vor wenigen Tagen hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein Ende der US-Beteiligung in Syrien verkündet. Luftangriffe von US-Fliegern soll es keine mehr geben, die etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten sollen rasch abgezogen werden. Den Abzug rechtfertigte Trump voller Stolz mit der Einschätzung, die Terrormiliz "Islamische Staat" (IS) sei nun besiegt. (bento)

Viele Experten, andere Bündnispartner und auch die Menschen in Syrien widersprachen direkt: Die Islamisten gibt es immer noch. Und wenn die USA nun gehen, könnten sie wieder erstarken.

Nun hat Donald Trump das mit dem Ende des IS wieder zurückgenommen – und einen neuen Verantwortlichen für den Job ausgemacht: Recep Tayyip Erdogan.

Der türkische Präsident solle "ausrotten, was auch immer von IS in Syrien übriggeblieben ist". Das schrieb Trump in der Nacht auf Heiligabend auf Twitter. Erdogan sei "ein Mann, der das kann", außerdem grenze die Türkei an Syrien an – sei also sowieso besser geeignet als die USA.