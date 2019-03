Einen Roadtrip planen, spontan ans Meer fahren oder einfach nur schnell abends ins Kino – endlich den Führerschein in der Hand zu halten, bedeutet für junge Menschen ein Stück Freiheit, einen Schritt in die Unabhängigkeit, kurzum: etwas sehr Positives. Für viele Fahrschülerinnen ist die Zeit in der Fahrschule allerdings das Gegenteil: eine Qual. Einige von ihnen, häufig erst 16, 17 oder 18, werden in dieser Zeit sexuell belästigt.