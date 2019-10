Warum ist die Lotterie ein so erfolgreiches Glücksspiel?

Bei jeder Art von Spiel geht es seit Jahrtausenden darum, sich zu messen und miteinander in den Wettkampf zu treten. Das gelte auch für die Lotterie, sagt Lermer. Der Unterschied: Die Leistung, die ein Spieler beim Lotto investieren müsse, sei sehr klein, der mögliche Gewinn dagegen sehr groß. Damit hat Lotto die perfekten Voraussetzungen, eine Art "Volksspiel" zu sein – jeder kann mitmachen, besondere Fähigkeiten sind nicht nötig.

Manche Menschen verlieren beim Lotto viel Geld – wäre es nicht besser, man würde in der Zeit realistische Pläne schmieden?

"Der Mensch ist ein irrationales Wesen, das auch Mal ein Abenteuer sucht", erklärt Lermer. Er verlasse ab und an auch gewohnte Bahnen, um Neues zu entdecken – so auch bei der Lotterie. "Es ist ja so: Jeder Mensch hält sich für einmalig. Er denkt: Eigentlich steht mir das schon zu, dass ich mal vom Glück belohnt werde." Und dann fange er an, irrational zu werden, sagt der Psychologe. "Beim Glücksspiel sage ich dann: 'Ich gebe dem Schicksal mal eine Chance'."