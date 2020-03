Ach ja, Miley Cirus hat jetzt auch eine “Gluten-Allergie”

For everyone calling me anorexic I have a gluten and lactose allergy. It's not about weight it's about health. Gluten is crapppp anyway!

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 9. April 2012

Auch in Deutschland gibt es zum Beispiel glutenfreies Hundefutter. Oder glutenfreies Duschgel.



Ehrlich gesagt: Ich verstehe die Menschen nicht, die freiwillig kein Gluten essen. Mich schränkt meine Krankheit ein. Ich muss immer genau aufpassen; unbekannte Gerichte, Läden und Restaurants meide ich.

Was passiert, wenn ich aus Versehen Gluten esse

Normalerweise weiß ich, was ich essen darf und was nicht. Leben mit Zöliakie ist kein unlösbares Problem. Aber hin und wieder geht es doch schief. Das letzte Mal im Urlaub auf Malta: