Vielleicht sollte es in Bussen und Bahnen deswegen einfach spezielle Bereiche für Leute geben, die Mief-Essen essen. Denn wenn es Ruhe- und Familienabteile in Zügen gibt, und Raucherecken in Bahnhöfen, warum dann nicht auch Döner- oder Frikadellenbereiche?



So kämen alle glücklich und entspannt an ihr Ziel: die, die es geruchsarm mögen – und die Frikadellenliebhaber.