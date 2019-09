In den vergangenen zehn Jahren haben Escape Rooms einen Boom erlebt – mehr als 1000 Räume gibt es in Deutschland inzwischen nach Schätzungen eines Fachverbandes (NOZ). Sie alle funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: Eine Gruppe von Menschen wird in einen Raum eingeschlossen und muss mithilfe von Rätseln und Gegenständen innerhalb einer bestimmten Zeit entkommen.

Als Spielleiterin begleitete ich die Besuchergruppen durch das gesamte Spiel. Vor Beginn jedes Slots, so nennt sich das einstündige Spiel und das anschließende 15-minütige Aufräumen, gab ich eine umfangreiche Erklärung, wie man sich am besten in den Räumen verhält und was man beachten sollte, um schnellstmöglich die Rätsel zu lösen. Dazu gehörte: Keine Gewalt, kein Umstellen der Möbel, nein, die Steckdosen sind kein Versteck und natürlich sind die Türen nicht wirklich verschlossen – Sicherheit geht vor.