3 Die Stalkerin

So passiert mit: 13

Auf dem Pausenhof entdeckte ich einen Jungen zwei Stufen über mir. Er hatte lässiges Skaterhaar, dunkelbraune Augen und genau die richtigen Schuhe an. Fabian. Es war Liebe.

Leider wusste ich nicht, wie ich an meinen Angebeteten rankommen sollte. Ihn anzusprechen, war völlig undenkbar. Also tat ich das, was jede vernünftige Dreizehnjährige tun würde: Ich begann, ihn aufs Übelste zu stalken.

Ich fand heraus, welchen Bus er nach der Schule nahm, wo er wohnte und in welchem Handballverein er spielte. Ich lernte seinen Stundenplan auswendig, und nach Schulschluss wartete ich, um unauffällig in denselben Bus zu steigen. Irgendwann wusste ich, von welcher Ecke der Straße man in sein Zimmer gucken konnte. Ich wusste, wie seine Eltern (ein Richter und eine Lehrerin) aussahen, seine Geschwister, und alle seine Freunde. Alles, ohne je ein Wort mit ihm geredet zu haben.

Irgendwann ging dann mein Leben weiter, ich fand einen richtigen Freund und vergaß Fabian mit den schönen Haaren. Bis wir in der Oberstufe mit der Schule eine Exkursion zum Amtsgericht machten – und ausgerechnet Fabians Vater den Prozess leitete. Ich starb innerlich vor Scham bei der Erinnerung, die auf einmal wieder hochkam – und war einfach nur froh, dass es damals noch kein Gesetz gegen Stalking gab.