Der kalkulierte Shitstorm des YouTubers Inscope

Ein deutscher YouTuber isst einen Babydelfin. Das behauptet er zumindest. Inscope21 zeigt am Montag in seiner Instagram-Story erst das tote Tier im Ganzen und tut dann so, als würde er es zubereiten und essen: "auf extremer Gönner-Basis".

Kurz darauf bricht der Shitstorm los. In den Kommentaren unter Inscopes Instagram-Posts und auf Twitter wird er mit Nazibegriffen ("Untermensch", "abartig") bezeichnet, sowie als "kranker Vollidiot". User wünschen ihm eine Fischvergiftung oder sogar den Tod. Inscope kommt aus Stuttgart und heißt eigentlich Nicolas Lazaridis. Bekannt wurde er durch Videospiel-Streams und Videos zu Muskelaufbau. Er hat knapp 3 Millionen Abonnenten auf seinen beiden YouTube-Kanälen und 1,6 Millionen Follower bei Instagram.

Nach dem Delfin-Video werden andere YouTuber von ihren Fans aufgefordert, sich zu Inscopes Aktion zu äußern. Das tut zum Beispiel der vegane YouTuber Simon Unge. Er ist zunächst auch geschockt, vermutet aber gleich einen Fake dahinter: "Inscope ist schon wirklich heftig hängengeblieben, aber das würde er niemals machen."

Unge hat recht. Einen Tag später löst Inscope die Aktion mit einem weiteren Video auf. Der Babydelfin war aus Silikon und kam aus dem 3D-Drucker. Im Video zeigt Inscope die Herstellung der Attrappe. Er sagt auch, dass das Ganze nicht einfach ein "Prank" gewesen sei. Er habe auf Beifang aufmerksam machen wollen, also Tiere, die in der kommerziellen Fischerei mitgefangen werden, obwohl sie gar nicht das Ziel sind. Laut "WWF" ertrinken jährlich 300.000 Wale, Delfine und Tümmler in Fischernetzen. Davon seien auch Babydelfine betroffen.

Inscopes Plan geht auf: Weniger als 24 Stunden nach Veröffentlichung steht das Auflösungs-Video ganz oben in den YouTube-Trends und wurde schon über 1,2 Millionen mal aufgerufen.