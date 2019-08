Jetzt, 20 Jahre später, bin ich ein anderer. Ich mag Humor, der weh tut – aber nicht auf Kosten von Minderheiten. Passen Erkan und Stefan da noch? Von Mitte September an gehen beide auf Tournee quer durch Deutschland.

Als das Duo sein Comeback verkündete, urteilte "Vice": "Die Zeit, in der Gymnasiasten ihre Gossen-Karikaturen präsentierten, ist lange vorbei." Im Ghetto-Slang über Minderheiten rumblödeln, das ginge heute nicht mehr. Es wird ein Comeback in einer Zeit, in der junge Deutsche mit Migrationshintergrund – wie Ali Can – über ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen. Und in der Comedians wie die Datteltäter definieren, wie Multikulti-Humor heute aussieht.