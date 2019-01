Jetzt scheint die Vielliebe wieder en vogue:

Friedemann Karig hat gerade darüber schon geschrieben ("Wie wir lieben: Vom Ende der Monogamie") und auch Michael Nast ("Generation Beziehungsunfähig"). Wir empfinden eine Beziehung zu uns selbst schon als ausreichend anstrengend und erfüllend, heißt es.

Die Theorie besagt, Menschen in Beziehungen dürfen mit anderen Partnern schlafen. Aber was ist mit der dritten Person in dieser Beziehung? Sie spielt eine Nebenrolle und trotzdem hat sie Gefühle – so wie ich!