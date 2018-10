Ich fand danach recht schnell wieder zurück ins normale Leben. Meine Frau sagte häufig, dass sie es bewundere, wie positiv ich an diese Krankheit herangegangen sei. Mich prägt diese Erfahrung bis heute. Ich schätze alles, was ich habe, viel mehr. Wenn andere über Kleinigkeiten meckern, sage ich: "Regt euch doch nicht über so etwas auf, das euch in zwei Wochen nicht mehr interessiert."

Ich gehe regelmäßig zur Nachsorge, bei der kontrolliert wird, ob sich neue Tumorzellen bilden. Am Anfang noch alle paar Wochen, mittlerweile nur noch einmal pro Jahr. Wer das erste Jahr geschafft hat, für den sieht es relativ gut aus. Nach dem zweiten Jahr ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Tumor wiederkommt.

Meine letzte OP ist nun vier Jahre her. Zwei Monate danach wurde mein Sohn geboren. Seitdem sind wir zu viert.

*Florian heißt eigentlich anders, er möchte in diesem Text aber lieber anonym bleiben.