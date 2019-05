Wenn man sich nicht sicher ist, wie das am besten funktioniert, kann man sich an verschiedene Berufsberatungsstellen in Deutschland wenden.

Enno Heyken ist Diplom-Psychologe, Coach und Berufsberater. Seit über 30 Jahren hilft er Menschen dabei, herauszufinden, was sie wirklich wollen.

Auch er findet es wichtig, selbst Erfahrungen zu sammeln, über Ideen zu sprechen und nicht immer nur darüber nachzudenken. Das kann zum Beispiel bei einem Praktikum sein, aber auch bei einer kurzen Hospitanz. "Manchmal reichen ein Besuch an einem Arbeitsplatz und ein paar Fragen an Mitarbeiter schon aus, um zu merken, ob das etwas für einen ist", erklärt er. "Aber auch, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht und sich ansieht, wo und wie Menschen arbeiten, kann einem das helfen zu entscheiden, was man möchte."