Umso wütender macht sie bis heute, wie sie von ihrer Krankheit erfahren hat. Als Sinem nach der ersten OP aus der Vollnarkose erwachte, sagte der Arzt: "Da waren ein paar Zysten, die haben wir entfernt. Sie haben Endometriose." Sinem wollte wissen, was das bedeute. "Dass Sie Zysten an der Gebärmutter hatten."

Die junge Frau erinnert sich genau an die Situation, in der ihr jemand eine lebensverändernde Diagnose gab, aber sich nicht mal bemühte, sie zu erklären. Viele Frauen erzählen ähnliche Geschichten.

Sie fühlen sich vom Arzt nicht richtig aufgeklärt, mit der Krankheit allein gelassen.

"Endometriose ist erst in den letzten fünfzehn Jahren in ein breiteres Bewusstsein getreten", sagt Spezialist Buchweitz. Das Internet aber auch die Arbeit der Stiftung Endometriose hätten dazu beigetragen. Mittlerweile gibt es Dutzende Endometriose-Zentren in ganz Deutschland. Trotzdem vergehen auch hier sieben bis acht Jahre bis zur Diagnose. Viele Patientinnen wechseln von Arzt zu Arzt, weil sie sich nicht verstanden fühlen.

Zudem sei die Behandlung häufig sehr zeitaufwendig und individuell. Nicht alle Patientinnen leiden so sehr daran wie Sinem, aber chronische Schmerzen sind verbreitet. Buchweitz wünscht sich mehr finanzielle Förderung – beispielsweise vom Gesundheitsministerium. "Die Krankheit hat keine Lobby", sagt Buchweitz. "Sie ist gutartig und die dafür zugelassenen Medikamente für die Pharmaindustrie von untergeordneter Bedeutung."

Sinem suchte im Netz nach Antworten und fand Leidensgenossinnen: in Facebook-Gruppen, auf Instagram und im echten Leben. In vielen Städten haben sich Selbsthilfegruppen gebildet. Ein Mal im Monat steigt die junge Frau jetzt eine schmale Treppe in einem Gebäude in Hamburg Ottensen hinauf und trifft sich mit Betroffenen. Insgesamt 20 Frauen kommen halbwegs regelmäßig, aber an diesem Abend im Februar sind nur vier von ihnen durch die Kälte gegangen. "Hier hatte ich das Gefühl, endlich versteht mich jemand", sagt Sinem.