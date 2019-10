Christoph:

Ein weit verbreitetes Modell ist ja: Die Frau nimmt zwölf Monate Elternzeit, der Mann zwei und in denen fahren sie in den Urlaub. Das wollten wir nicht. Wir wollten, dass jeder auch Zeit mit Johann alleine erlebt, den Alltag mit ihm kennenlernt und nicht nur Ferien.

Ich merkte schnell, dass dieser Alltag anders funktioniert als der auf der Arbeit. Du kannst nichts planen. Wenn Johann nicht schläft oder quengelt, bleibt alles andere liegen.

In den ersten sieben Monaten, nachdem ich abends nach Hause kam, wunderte ich mich oft: Warum ist zuhause alles durcheinander, warum hat Theresa nichts gemacht? Sie war doch den ganzen Tag zuhause. Als ich dann selbst aufräumen, Wäsche waschen, mich um Johann kümmern und Essen vorbereiten musste, merkte ich, wie anstrengend das ist – und wie sehr es vom Kind abhängt, ob man alles hinbekommt.

Dafür habe ich kleine Entwicklungsschritte intensiver erlebt: als Johann zum ersten Mal Suppe aß, sich auf dem Boden nach vorn robbte oder in der Spielgruppe an etwas hochkletterte. Das fand ich toll und spannend. Hätte ich gearbeitet, hätte ich das verpasst.

Ich kann verstehen, wenn man sich Gedanken um den Job macht. Aber wir arbeiten noch lang genug, es geht nur um ein paar Monate. In 30 Jahren würde ich mich ärgern, wenn ich mir und Johann diese Zeit nicht gegeben hätte.

Und ich glaube, dass auch Theresas und meine Beziehung dadurch noch gleichberechtigter geworden ist. Als Mutter fällt es am Anfang schwerer, Kontrolle abzugeben. Durch die Elternzeit haben wir beide die gleiche Verantwortung für Johann getragen, sodass sie mir auch mehr zutraut.

Theresa:

Meine Elternzeit fand ich nicht so unheimlich schön. Auf der Straße haben Leute oft gesagt: "Genießen Sie das, so eine schöne Zeit!" Und ich dachte: Was soll daran schön sein? Johann hat grundsätzlich nicht geschlafen und wenn, dann nur in meinem Arm. Es gab Tage, da musste ich ihn permanent herumtragen, damit er nicht durchdrehte. Mein Rhythmus kam völlig durcheinander.

Wenn er dann doch mal geschlafen hat, konnte ich mich oft trotzdem nicht überwinden, in den Keller zu gehen und Wäsche zu waschen – aus Sorge oder Angst, ihn selbst für den kurzen Moment allein zu lassen



Nach drei Monaten wurde die Situation entspannter. Aber da war die Hälfte der Elternzeit schon rum. Müsste ich heute noch mal entscheiden, würde ich mir wünschen, dass jeder von uns ein ganzes Jahr mit dem Kind zuhause bleiben kann.