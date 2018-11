Aber ich bewundere sie auch für ihr Durchhaltevermögen und ihre Geduld miteinander. Ihr Verhalten zeigt mir, dass Meinungsverschiedenheiten oder nervige Angewohnheiten zu einer Beziehung dazu gehören. So etwas muss kein Trennungsgrund sein.

Denn beide haben in den 50 Jahren an sich gearbeitet und sind gemeinsame Schritte gegangen. Diesen Willen zur Arbeit am Miteinander nehme ich auch in meine Beziehung mit.

Dabei möchte ich aber eigenständig bleiben und wünsche mir das auch von meinem Partner. Mal putze und koche ich, mal putzt und kocht er. Wir beide haben unser eigenes Einkommen und einen eigenen Freundeskreis.