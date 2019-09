bento: Wir befürchten, uns nicht genug von ihnen abgegrenzt zu haben?

Claus: Ja, denn es gibt uns das Gefühl, nicht "selbstständig" genug geworden zu sein. Dafür schämen wir uns fast ein bisschen. Wenn wir einen Satz wie "Ganz wie Deine Mutter" hören, widersprechen die meisten von uns heftig. Wir haben dann das Gefühl, nicht "anders" genug geworden zu sein. Dabei ist das ja das eigentliche Ziel des Erwachsenwerdens: Autonomie und Unabhängigkeit.

bento: Ein einziger Blick am Küchentisch – und wir gehen in die Luft. Was passiert da?

Claus: Wenn man sehr empfindlich und sensibel in solchen Situationen reagiert, kann man schon von Triggern sprechen, die in uns heftige Reaktionen auslösen. Sehr deutlich ist das zum Beispiel, wenn man von den Eltern wieder wie ein kleines Kind behandelt wird und Sätze fallen wie: "Iss doch mal anständig". Manchmal reicht auch ein Blick, den wir aus unserer Kindheit oder Pubertät kennen. Das triggert die Erfahrung, unselbstständig und nicht Herr oder Frau seines eigenen Geschehens zu sein.