Ich war in der Vergangenheit mehrmals allein in Neuseeland und England und habe diese Freiheit sehr genossen. Auch später, in meiner ersten Wohnung, musste ich nur für mich sorgen und war zufrieden damit. Das gibt es in meinem jetzigen Leben kaum noch.

Für meinen Freund und mich war es eine Herausforderung, als unsere Tochter auf die Welt kam. Wir sind jetzt immer zu dritt. Das Kind kommt immer zuerst, weil es eben nicht für sich sorgen kann. Dazu kommt, dass ich schon seit meiner Ausbildung arbeiten gehe und mein Freund immer noch studiert.

Das hat uns beide erstmal auf eine Probe gestellt, weil wir schauen mussten, wie wir uns die gemeinsamen Aufgaben einteilen. Gerade verdiene ich allein das Geld für uns drei. Das reicht, aber ich bin froh, wenn er irgendwann fertig ist.