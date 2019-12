Gerechtigkeit

Streaming ist eine der größten CO2-Schleudern – doch es gibt Lösungsansätze für das Problem

Wie Millennials mit "Green IT" unsere digitale Klimabilanz verbessern wollen.

Mama fotografiert die Plätzchenrezepte für den WhatsApp-Familienchat ab, der Kollege empfiehlt die neue Netflix-Politserie, am Abend googeln wir noch rasch Weihnachtsgeschenke – und wo sie online zu shoppen sind. Das Netz verändert unseren Konsum und unseren Alltag. Suchen, streamen und chatten wirkt schwerelos.

Doch unsere Daten haben Gewicht – und Auswirkungen auf das Klima.

"Flugscham" war 2019 – 2020 kommt "Klickscham".

Denn zu jedem Foto, zu jeder Streamingminute, zu jeder Suchanfrage gehört ein Server. Dieser frisst Strom, viel Strom. Und damit er optimal läuft, werden Serverräume klimatisiert und bei möglichst konstanten und kühlen 22 Grad Celsius gehalten (Computerwoche). Auch das frisst Strom. In Deutschland häufen Rechenzentren so jährlich fast sechs Millionen Tonnen CO2 an (MDR).

Weltweit waren digitale Dienste noch 2015 für rund zwei Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich, ähnlich viel wie der CO2-Ausstoß aller weltweiten Urlaubsflieger. (GeSI)

Schon 2018 gilt das Verhältnis nicht mehr: Einer Studie des französischen Nachhaltigkeits-Thinktank "Shift Project" zufolge ist der globale Datentransfer mittlerweile für rund vier Porzent der CO2-Emissionen verantwortlich, die private Fliegerei nur für 2,4 Prozent. (New York Times, The Shift Project)

Zwar ist der Schaden durch Flugzeuge immer noch deutlich höher – sie pusten ihre Schadstoffe direkt in die Atmosphäre – doch der Strombedarf der Informations- und Kommunikationstechnologie wird weiter steigen. Nach aktuellen Berechnungen des zu Nachhaltigkeit forschenden Borderstep Instituts liegt er in Deutschland bei 12,4 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr – die Leistung von vier mittleren Kohlekraftwerken.

Der elektrische Energiebedarf ist laut dem Wirtschaftsministerium in Deutschland zwar rückläufig, wir nutzen das Netz aber global: Die Server von Facebook, Google und Amazon stehen in den USA, in Norwegen oder Irland. Klicks aus Deutschland fressen Strom im Ausland. Wie man die Energie der Rechenzentren effizient nutzen kann, ist eine Frage, die die "Green IT" beantworten will.

Müssen wir nun alle offline sein, um das Klima zu retten?

Nein, sagt Nele Kammlott. Viel wichtiger sei es, grüne Lösungen für die Server von morgen zu finden – und sich selbst seiner digitalen Last bewusst zu sein. Denn das Hauptproblem sei nicht, wie gut oder schlecht ein Server arbeitet, sondern wie sehr wir ihn mit unnötigen Daten belasten.