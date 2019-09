Katharina, 31, fragt:

Ich kann nicht einschlafen. Klingt nach einem Kinderproblem, ich bin 31 und stehe fest im Berufsleben. Ich bin seit mehreren Jahren angestellt, im Job läuft es auch ganz gut. Und auch mit meinem Liebesleben bin ich zufrieden: Eine Beziehung habe ich zwar nicht, dafür aber einige Affären.



Doch wenn ich abends im Bett liege, kreisen meine Gedanken. Stundenlang.



Ich lege mich um 22 Uhr hin, ich schlafe aber oft erst gegen 2 Uhr ein. Ich denke und denke: an Gespräche mit den Kollegen vom Tag, an Nachrichten, die ich bei Facebook verschickt habe, an Einkäufe, die ich erledigt habe.