Gerechtigkeit

Der Wiederholungstäter: Patrick R. rast zugedröhnt durch Dortmund

Ein Besuch vor Gericht

Wer das Strafregister von Patrick R. nicht auswendig kennt, der hat keine Chance: Der kann am 21. Mai nur zuhören, während sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung Aktenzeichen um die Ohren werfen als wäre Buchstabierwettbewerb. Immer wieder wühlt und kramt und blättert der Anwalt von R. in seinem roten Aktenordner. Schließlich spricht er aus, was alle denken: "Hier läuft offensichtlich ein ganzer Wust an Verfahren."

R. selbst kann zur Klärung der Situation nicht viel beitragen. Er wirkt verloren, als habe er sich zufällig in den Gängen des Schwerter Amtsgerichts verlaufen. Schweigend, wie ein Unbeteiligter sitzt er da – dabei verbirgt sich hinter dem Gewirr aus Zahlen und Buchstaben die Geschichte seines Lebens.