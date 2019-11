Future

Personalsuche extrem: Wenn du hier arbeitest, bekommt dein Partner auch einen Job

Wie Dual Career Services die Arbeitswelt verändern wollen – zumindest für Paare.

Der erste gemeinsame Abend in Deutschland war ein Desaster. Um elf Uhr nachts kamen Gabriele Ciaramella, 34, und Mariagiovanna Schettini, 32, aus Mailand mit ihrem vollgepackten Auto in Konstanz an. Die beiden waren erschöpft von der Fahrt, wollten mit ihrem Umzug einfach nur fertig werden. Sie trugen die ersten Kisten nach oben – und sperrten sich aus Versehen aus. Alle Versuche, wieder in die Wohnung zu kommen, scheiterten. Das Paar musste für eine Nacht ins Hotel ziehen. So erinnert sich Gabriele heute, ein Dreivierteljahr später.

Der 34-Jährige ist Juniorprofessor am Institut für Mathematik der Universität Konstanz. Schon während seiner Studien- und Doktorandenzeit wohnte er in Deutschland, seit zwei Jahren lebt er wieder hier. Gabriele zog zuvor bereits mehrmals ohne Mariagiovanna um. Das sollte sich jetzt ändern. Er schlug seiner Freundin vor, mit ihm nach Konstanz zu ziehen.

Die Italienerin hatte Respekt vor der Jobsuche in einem fremden Land, auch ihr Deutsch war noch schlecht.

Sie bekam Hilfe: von einem Dual Career Service. Der Dienst unterstützt die Partnerinnen und Partner neu ankommender Wissenschaftler in Deutschland bei der Jobsuche und der Planung ihres Umzugs.

Dabei ist es egal, ob das Paar aus dem Ausland kommt oder innerhalb Deutschlands in eine neue Stadt zieht. Schon bei Gabrieles Vorstellungsgespräch in Konstanz wurde ihm vorgeschlagen, dass er das Angebot für sich und seine Freundin nutzen könnte.