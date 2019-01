Auch jetzt, wo wir in unterschiedlichen Städten wohnen, fühlt es sich nicht so an, als wäre eine Distanz zwischen uns. Wir entwickeln uns sehr ähnlich: Oft stellen wir fest, dass wir gleichzeitig Bücher über ähnliche Themen lesen. Es fühlt sich so an, als hätten wir einen gemeinsamen, festen Pfad, auf den wir immer wieder zurückkommen, auch wenn wir zwischendurch unsere eigenen Wege gehen.

Ousainou (rechts):

Es gab definitiv Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, individuell beurteilt und betrachtet zu werden. In meiner Jugend wollte ich phasenweise klarmachen, dass ich anders bin. Viele Menschen gehen davon aus, dass wir, weil wir gleich aussehen, auch die gleichen Menschen sind.