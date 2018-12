Zu viele Menschen auf engstem Raum, später auch Kakerlaken.

Ich erinnere mich nicht an vieles aus dieser Zeit, aber daran, dass es überfüllt war auf dem Schiff, die Menschen es mit der Hygiene nicht so ernst nahmen. Meine Eltern erzählten mir von einer großen Kakerlaken-Plage. Sie kämpften wochenlang erfolglos dagegen an.

Das Schiff war kein Ort, an dem man gerne lebte – deshalb überlegten meine Eltern, mit mir nach Bosnien zurückzukehren. Mein Vater wollte dort sein Studium zu Ende bringen. Aber zu dem Zeitpunkt hätte es kaum Arbeit dort gegeben, auch die anhaltenden Konflikte schreckten sie ab. Auf dem Schiff wollten wir aber auch nicht länger bleiben.

Wir mussten uns in Hamburg also eine neue Bleibe suchen, die fanden wir in der Wohnung meiner Tante in der Schanze. Die nächsten Jahre waren unbeschwert: Mit meinen Cousinen und Cousins tobte ich auf sämtlichen Spielplätzen des Viertels, wir kauften uns im Sommer im Supermarkt neben unserem Hof Schokolade und Eis. Eines Tages hatte meine Cousine eine irre Idee: Man könnte doch versuchen, Ein-Pfennigmünzen in Alufolie einzuwickeln und so Kaugummis aus dem Automaten ziehen, die sonst 50 Pfennig kosteten. Der Plan ging auf, wir waren glücklich.

Von den Problemen, die meine Eltern als Geduldete noch immer mit den Behörden hatten, bekam ich in dieser Zeit kaum etwas mit - das blieb leider nicht so.

Meine Eltern versuchten zwar, mich so gut es geht zu schützen, aber irgendwann kam ich um die Besuche beim Anwalt und der Ausländerbehörde nicht mehr herum. Uns allen wurde mit der Abschiebung gedroht. Die Behördenbesuche liefen immer gleich ab: Im Warteraum Platz nehmen, unruhig mit dem Bein wippen, auf die Uhr schauen. Manchmal mussten meine Eltern mich beruhigen, manchmal ich sie.

Die Erinnerungen daran, wie meine Mutter von der Sachbearbeiterin angeschrien wurde, weil sie einige Wörter nicht verstand, oder an die Tränen, die ihr währenddessen über das Gesicht liefen, lassen mich noch heute – 14 Jahre später - zittern. Schon der Gedanke daran, dass wir beim nächsten Besuch wieder bei ihr hätten landen können, löste bei uns allen Magenschmerzen aus.

Aufgeben war trotzdem keine Option.

Meine Eltern wollten für meine Zukunft kämpfen, ich auch. Im Mai 2007 stand sie an: Die letzte Verhandlung über unser Bleiberecht. Ich redete mir ein, es sei ein ganz normaler Tag. Meine Eltern holten mich von der Schule ab, wir fuhren zum Gericht. "Sie werden dir ganz viele Fragen stellen", sagte unser Anwalt. Ich nickte – schließlich war ich großer Fan von Richterin Barbara Salesch und Richter Alexander Hold und dachte, ich wüsste, was mich erwartete.

Die Fragen drehten sich eigentlich nur darum, mit wem ich in der Schule abhing, ob ich integriert war und was ich in meiner Freizeit machte. "Meine Freunde sind Mandy, Mareike, Nils und Robin. Meine Hobbys Tennis, Gitarre und Klavier. Außerdem singe ich gerne", antwortete ich. Die Antworten schienen anzukommen.

So ging es noch eine halbe Stunde weiter. 30 Minuten fühlten sich wie 30 Tage an, plötzlich war sie da: die Nervosität – mir wurde schlagartig bewusst, dass sich hier nicht nur meine Zukunft, sondern auch die Zukunft meiner Familie entscheiden würde. Was passiert, wenn man uns abschiebt? Könnte unsere Familie daran zerbrechen? Werde ich je wieder nach Deutschland reisen dürfen, meine Cousinen, Cousins und Freunde sehen?