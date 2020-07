Dabei war der vorherige Chat komplikationsfrei: Wir schrieben zehn Minuten, die Frau war sympathisch und erzählte, sie habe eine Vorliebe für Weißwein, die Flaschen würde sie dann hübsch einsortieren in den Halter.



War sie auf dem Weg zu mir verunglückt? War sie gestorben? Hatte sie kein Internet mehr, weil ein Mörder ihr Routerkabel gekappt hatte? Mein Abend war dahin.

5. Sie erscheinen, wollen aber nicht bezahlen.

Ständig haken Leute in meinem Wohnungsflur noch einmal nach: "Es bleibt aber bei den 15 Euro?"



Die Gründe fürs Nachverhandeln: "Die Anreise war aufwändig", "Ich habe niemanden, der mir zu Hause beim Ausladen hilft, das wird stressig", "Oh, der Rahmen ist ja viel kleiner als ich dachte.".



Nein: Ein per Chat verhandelter Preis bleibt, wie er ist. Es sei denn, der Artikel hat in der Zwischenzeit Kratzer bekommen.



Es könnte alles so einfach sein: Wenn wir bei eBay reden und handeln, wie wir es auch in einem Geschäft oder auf dem Flohmarkt tun würden. Dort würde ja auch niemand nach Geschenken fragen – oder ein Gespräch wortlos abbrechen.