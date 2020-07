Gerechtigkeit

"Hagenbeck hat Menschenzoos populär gemacht" - wie junge Deutsche gegen Kolonialdenkmäler kämpfen

Die Proteste gegen die Berliner Mohrenstraße und Hagenbecks Tierpark in Hamburg zeigen Wirkung

Die Nachricht kam für Yasmina Lehmkuhl überraschend: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben vergangene Woche beschlossen, den U-Bahnhof "Mohrenstraße" umzubenennen, "Aus Verständnis und Respekt für die teils kontroverse Debatte um den Straßennamen", wie es in der Pressemitteilung dazu heißt. (Tagesspiegel)

Eigentlich ist das eine gute Nachricht für Yasmina. Die 27-Jährige ist Aktivistin bei "Berlin Postkolonial". Der Verein setzt sich seit Jahren für die Umbenennung der "M*Straße" ein, wie die Aktivistinnen und Aktivisten die Straße in Berlin-Mitte nennen.

Yasmina freut sich trotzdem nicht. "Es ist ein wichtiger Schritt, der aber auf falsche Art und Weise passiert ist," sagt sie. Sie stört, dass die BVG diejenigen, die seit Jahren für die Umbenennung kämpften, nicht in die Entscheidung einbezogen habe. "Wir haben schon vor Jahren gefordert, dass die BVG die Station umbenennt. Damals haben sie noch argumentiert, dass sie das nicht könnten, solange die Stadt nicht die Straße umbenenne", sagt Yasmina. Sie fürchtet, die BVG wolle die durch die Black-Lives-Matter-Bewegung generierte Aufmerksamkeit nutzen, um positive Schlagzeilen zu erreichen.

Der Kampf gegen problematische Denkmäler

Denn die Massenproteste gegen Rassismus haben die Debatte um problematische Denkmäler und Straßennamen neu angefacht:



In den USA wurden nach anhaltenden Protesten mehrere Denkmäler von Südstaaten-Vertretern aus der Bürgerkriegszeit abgebaut. (Tagesschau)



In Bristol rissen Protestierende die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel und warfen sie ins Hafenbecken. (SPIEGEL)



Und auch in Deutschland protestieren mittlerweile viele junge Menschen. Unter anderem in Hamburg – gegen eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, Hagenbecks Tierpark. Was vermutlich nur wenige Menschen wissen: Carl Hagenbeck veranstaltete im Hamburger Zoo auch sogenannte Völkerschauen und zeigte sie auf Touren durch ganz Europa. Menschen aus allen Winkeln der Erde wurden zwischen 1874 und 1932 dort "ausgestellt". (SPIEGEL)

"Er hat Menschenzoos populär gemacht"

Modou Touray will die Proteste nutzen, um auf dieses rassistische Kapitel in der Geschichte seiner Heimatstadt aufmerksam zu machen.

"Mein Vater hat mir davon erzählt, als ich noch ein Kind war", sagt Modou, 19. "Danach wollte ich nicht mehr in den Zoo gehen." Als er kürzlich eine Doku über die Völkerschauen sah, habe er beschlossen, etwas zu unternehmen, erzählt er. Sein Freund Henri, 18, sagt, er sei schockiert gewesen, als Modou darüber sprach - er habe zuvor noch nie von Völkerschauen gehört. So gehe es den meisten Freundinnen und Freunden, denen sie davon erzählten, sagen die beiden.

Um daran etwas zu ändern, haben Modou und Henri eine Plakataktion gestartet. An Info-Aufstellern im Eingangsbereich des Zoos brachten sie Flyer an, die Werbeplakate der Völkerschauen zeigen. "50 wilde Kongoweiber" und "Die letzten Kannibalen der Südsee" wurden damals beworben. Henri und Modou fordern: "Erinnert euch an die Grausamkeiten, die an diesem Ort stattfanden und versteht deren Einfluss auf die heutigen gesellschaftlichen Strukturen."

Die beiden stehen auch in Kontakt zu Johanna Brinckman. Die Fotografin hat eine Petition gestartet, in der gefordert wird, die Carl-Hagenbeck-Statue am Zooeingang zu entfernen. Stattdessen solle ein Denkmal an die Opfer der Völkerschauen erinnern. Gemeinsam wollen alle drei den Zoo zu mehr Transparenz im Umgang mit seiner Vergangenheit bewegen. "Wir wollen nicht, dass alle denken, Carl Hagenbeck habe nur tolle Sachen geleistet. Er hat die Menschenzoos populär gemacht", sagt Henri.