Kurz: Mir ging es gleichzeitig fantastisch und zum Kotzen, denn die monogame Romantikerin in mir rang heftig mit der unverbindlichen Internet-Geliebten.

Da war zum Beispiel die Eifersucht auf die anderen Dates meiner Lover. Anton, den ich bei Tinder kennengelernt und mit dem ich ein paar wunderbare Tage in Dresden verbracht hatte, erzählte mir am Telefon unangenehm detailreich von den Frauen, die er neben mir hatte.



Obwohl ich ebenfalls andere Männer traf, machten mich seine Geschichten traurig. Als wir unter dem roten Mond im Garten lagen, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, fühlte sich das an wie etwas Besonderes. Dann drangen die anderen Frauen wie Gespenster in unsere Beziehung ein.