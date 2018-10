Oliver

"Ich wollte eben gefragt werden. So richtig. Mit Kerzen und allem, was dazu gehört. Zur Hochzeit gehört schließlich ein Hochzeitsantrag. Deswegen haben wir auch abgemacht, dass Berit mir noch vor der Hochzeit einen Antrag machen wird. Auch, wenn ja schon lange feststand, dass wir heiraten werden. Mir kam nie der Gedanke, dass ich als Mann verpflichtet bin, die Frau zu fragen."

Berit

"Ich glaube, viele Paare hängen noch alten Rollenbildern an. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Konzept der Ehe eher traditionell ist. Das war bei mir und Oliver eher nicht so. Im August habe ich ihn dann gefragt. Als er mit unserem Hund draußen war, habe ich überall Kerzen aufgestellt und Kissen und Decken auf dem Boden verteilt – wie in einer Antrags-Szene aus „Friends“, Olivers Lieblingsserie. Als er wieder nach Hause kam, haben wir uns auf den Boden gesetzt und ich habe ihn gefragt, ob er mein Mann werden will. Nicht mal zwei Wochen später haben wir in einem kleinen Dorf an der Nordsee geheiratet. Ohne Gäste, nur mit unserem Hund. Und Oliver hat meinen Nachnamen angenommen.“