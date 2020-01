Zudem böten wir dem Gehirn zu wenige Gelegenheiten, das Erlebte zu verarbeiten: "Neben unserem Aufmerksamkeitsnetzwerk für die Verarbeitung von äußeren Reizen gibt es ein kognitives Netzwerk für die innere Welt, das sogenannte Default-Mode-Netzwerk. Es wird typischerweise aktiviert, wenn wir gar nichts tun. Dieses Netzwerk ist enorm wichtig. Man geht davon aus, dass man in diesem Zustand das am Tag Erlebte mit sich selbst in Beziehung setzt und so verarbeitet."

Das Nichtstun beim "Dopamin-Fasten" könnte dieses Netzwerk also aktivieren. Daher sieht Roman durchaus positive Effekte im Rückzug von der Reizüberflutung. Nur müsse man dem Ganzen nicht unbedingt den Namen "Dopamin-Fasten" geben.