2. Meine Eltern rufen mich täglich wieder mit den Kosenamen, die ich sonst nur an Geburtstag und Weihnachten ertragen musste. 3. Ich muss wieder jeden Abend zur Tagesschau leise sein. 4. Der Kühlschrank ist immer voll – yes! 5. Die Nachbarn sind immer noch genau so neugierig. 6. Meine Sachen liegen plötzlich nicht mehr da, wo ich sie liegen gelassen habe. 7. Das Internet funktioniert "gerade nicht".

8. Ich habe wieder die gleichen Hausschuhe an. Wirklich: DIE GLEICHEN!

9. Ich werde gefragt, wann ich nach Hause komme. Die Antwort wird überprüft. Und kommentiert.