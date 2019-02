Streaming

Wo kann ich die Oscars 2019 streamen – und wann laufen die wichtigsten Kategorien?

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die mittlerweile 91. Verleihung der Academy Awards statt. Die Oscars 2019 werden wie in jedem Jahr in Los Angeles übergeben – weshalb es in Deutschland zu der Zeit mitten in der Nacht ist.

Die Show läuft am 24. Februar 2019 im Dolby Theatre, einen Moderator gibt es in diesem Jahr nicht. Dafür die einen oder anderen Nominierten: