bento: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit eurem Startup ausgerechnet alternative Pornografie zu produzieren?



Leon: Pornografie ist eins der meist genutzten Medien, aber auch eins der am wenigsten kontrollierten und unübersichtlichsten. In einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich mich mit dem Frauenbild in der Internetpornografie beschäftigt und bin so auf alternative Pornografie gestoßen.

Kira: Ich habe nach meinem Bachelor an einer Schule gearbeitet und kam dort in Kontakt mit Sexualpädagog*innen. Die haben mir erzählt, wie stark Pornografie bei Schüler*innen verbreitet ist. Zeitgleich bin ich über einen Zeitungsartikel auf alternative Pornografie gestoßen und habe mich ein bisschen in das Thema eingelesen. Alternativer Porno besteht natürlich aus viel mehr Sparten als nur der feministischen – zum Beispiel Queerporn, Post- oder Artporn und es gibt einen ganz großen Amateurbereich.