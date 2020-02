6. Wenn Menschen beim Einkaufen vor dem Regal stehen, aus dem du etwas brauchst. 7. Wenn du alleine in einem Geschäft bist und das Gefühl hast, dass die Mitarbeiter dich die ganze Zeit beobachten. 8. Wenn dich der Kassierer nach deiner Postleitzahl (Media Markt) fragt oder "ob alles in Ordnung war" (Kaufland). 9. Wenn sich jemand in der Bahn neben dich setzt, und du dich bis zu deiner Zielhaltestelle nicht mehr bewegst.

10. Wenn du beim Bäcker an der Reihe bist, aber noch nicht weißt, was du bestellen willst, und hinter dir eine Schlange ist. 11. Wenn du einen Termin beim Amt hast und dich Stunden vorher innerlich darauf einstellen musst.

