In ihrem Buch und auf ihrem Blog "Underlivet" wollen sie daher mit Mythen rund um die Vagina aufräumen.

Hier sind 12 Fakten über Vaginas, die du vielleicht noch nicht kanntest:

1.

In die "Scheide" wird ein Schwert gesteckt.

Das Wort "Scheide" ist aus einer männlichen Perspektive heraus entstanden. Der Dank geht an den italienischen Anatom und Chirurgen Matteo Realdo Colombo. Er hat um 1549 das Wort "Vagina" in die Medizin eingeführt.

Colombo begründete seine Wahl in der Abhandlung "De Re Anatomica" mit der Beschreibung des weiblichen Sexualsorgans als "desjenigen Teils, in den der Spieß eingeführt wird wie in eine Scheide". "Vagina" ist mittellateinisch und wird mit "Scheide" übersetzt, eben im Sinne von Behälter für eine Klinge.

2.

Der G-Punkt wurde von einem Mann erfunden.

Auch der weibliche G-Punkt wurde von einem Mann so benannt. G? Ja, er heißt Ernst Gräfenberg. Aber ob es den G-Punkt tatsächlich gibt, ist bis heute nicht bewiesen.

3.

Die Klitoris ist die Eichel.

Anatomisch ist die Klitoris eine verkleinerte Version der männlichen Eichel. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche haben männliche und weibliche Embryonen denselben Genitalbereich: einen Mini-Penis oder eine Giga-Klitoris, genannt "Genitalhöcker". Er kann sich zu beidem entwickeln. Der ganze Penis ist eine verwachsene Klitoris mit eingebauter Harnröhre, wenn man so will.

4.

Die Klitoris ist 50 Mal sensibler als die Eichel.

Die Nerven-Enden sind auf einer kleineren Fläche konzentriert. Die Größe der Klitoris kann sich bei sexueller Erregung übrigens verdoppeln.