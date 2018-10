Und meistens bewahren wir in der Nähe des Bettes Dinge auf, die wir in genau diesen intimen Situationen brauchen . Wir haben fünf Menschen gebeten, uns diese Gegenstände zu zeigen. Was verstecken sie in Nachttischen , Schränkchen, Kisten?

Ich wohne in einem Studentenwohnheim, in dem alle Einzimmerapartments gleich eingerichtet sind. Das Regal stand eigentlich unter dem Schreibtisch, ich finde es neben dem Bett aber praktischer. Dort hinein kommt zum Beispiel mein Schlafanzug, wenn ich Gäste habe – denn mein Bett ist gleichzeitig mein Sofa. Außerdem ist mein E.T.-Kuscheltier darin versteckt, ein Geschenk meiner Mutter, als ich fünf Jahre alt war. Und, sehr wichtig: meine Ohropax! Meine Brille! Nasenspray und Kopfschmerztabletten! Der silberne Butt-Plug mit Plüsch war ein Geschenk meines Ex-Freundes, zum Valentinstag. Ich schrieb ihm an diesem Tag einen seitenlangen Liebesbrief – von ihm bekam ich dieses Sexspielzeug. Ich war nicht glücklich darüber, wir hatten einen kleinen Streit.