So etwas passiert ihr mindestens zwei Mal pro Monat. Seit mehr als zehn Jahren.

Während Tina erzählt und erzählt, weiß ich kaum noch, was ich sagen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie sich ihr Leben anfühlt. Es gibt mehrere Momente, in denen wir beide Tränen in den Augen haben.

Mir fällt auf: Selbst mir gegenüber rechtfertigt Tina in ihren Erzählungen ganz automatisch jede Essensentscheidung, sagt etwas wie "Ich hatte an dem Morgen Sport gemacht und wollte mir etwas gönnen" – obwohl sie weiß, dass ich sie nicht verurteile. Aber sie kennt es von den meisten Menschen nur so.

Ich frage sie, wie sie in den beschriebenen Momenten reagiert hat – oder ob das überhaupt ging. Sie sagt:

"Das nagt schon an einem. Aber man zuckt oft mit den Schultern und lässt es über sich ergehen. Was soll ich auch sagen?

"So viele Menschen sind – ohne einen zu kennen – der Meinung, über einen urteilen zu dürfen. Nur ein minimaler Bruchteil dieser Menschen ist sich darüber bewusst, was sie mit ihren Kommentaren anrichten und dass sie jemanden damit noch weiter ins Übergewicht schubsen." Irgendwann, sagt Tina, habe man irgendwann keine Kraft mehr zu sagen 'Ich will nicht in diese Schublade'. Irgendwann kam bei ihr der Punkt, an dem sie nachgab, an dem sie sagte 'Ok, dann bin ich halt fett.'