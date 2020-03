Inzwischen wohnt er dort mit seinem 14-jährigen Bruder in einer kleinen Wohnung. Der geht zur Schule, Yousef sucht einen Ausbildungsplatz. Er will Bauzeichner werden.

Er erzählt das ohne Bedauern. Im Gegenteil: Yousef will die Dinge positiv sehen. Deshalb fällt es ihm schwer, Deutschlands Eigenarten herauszustellen. Etwas findet er aber doch seltsam:

Ihr Deutschen macht für alles einen Termin aus – egal, ob in der Arbeit, mit Kollegen oder in der Freizeit. Wenn ich mich in Syrien mit einem Freund treffen wollte, dann habe ich ihn angerufen und gefragt: "Hey, was machst du gerade?" So spontan kann ich viel mehr Leute treffen. Hier in Deutschland klappt das alles nicht. Warum macht ihr das so?

Wir haben Susanne Kilian, Dolmetscherin und Autorin vom Buch "German Code", gefragt: Warum sind wir so fixiert auf unseren Kalender?

Über viele Jahrhunderte haben sich Effizienz und Pünktlichkeit als Überlebensstrategien und damit als echte Werte der deutschen Gesellschaft etabliert. Es war und ist uns wichtig, nichts "zu verschwenden", Ressourcen zielgerichtet einzusetzen und Aufgaben in der abgesprochenen Zeit erledigen. Nicht nur Materielles, auch Zeit verstehen wir als kostbare, vergängliche Ressource, die wir möglichst sinnvoll nutzen möchten.