Brunelda, 21, mag an Deutschland, dass das Essen weniger ölig ist als in ihrer Heimat Namibia. Dass die Menschen pünktlicher sind – und es nicht so heiß ist. Sie zog im August 2017 in die Nähe von Hannover und macht dort ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Sportverein TSV Burgdorf.

"Deutschland ist für mich zu 80 Prozent ein perfektes Land“, sagt sie. Sie fühle sich "superwohl" bei ihrer Gastfamilie in Burgdorf, in der Schule, in der sie fünfmal pro Woche Deutsch lernt. Und in ihrem Fußballverein, in dem die ehemalige Nachwuchsnationalspielerin als Stürmerin spielt.