Fühlen

Sofía aus Mexiko fragt: Warum gründen Deutsche so viele Vereine?

Sofía lebt seit einigen Monaten in Hamburg. Geboren und aufgewachsen ist sie in Mexiko-Stadt. Dort machte sie deutsches Abitur, deshalb beherrscht sie die Sprache fast perfekt. In ihrem Freiwilligendienst in Hamburg kümmert sie sich um junge Austauschstudierende aus aller Welt. Der Job gefällt ihr, auch in ihrer Gastfamilie fühlt sie sich wohl.

Trotzdem gibt es Dinge in Deutschland, die für Sofía nur schwer zu verstehen sind: die vielen Fahrräder auf den Straßen, der Perfektionismus der Menschen, das ständige Pochen auf Pünktlichkeit. "Da sind wir Mexikaner etwas entspannter", sagt sie. Eine Sache findet sie besonders seltsam: die vielen Vereine. "Das ist einfach verrückt. Ihr habt wirklich für alles Vereine – sogar fürs Kaninchenzüchten", sagt sie.