Es scheint sich also um einen "Culture Clash" zu handen: In einigen Ländern gehört es zum guten Ton, einzuladen. Mahlzeiten werden mit vielen Menschen zelebriert, es gibt eher zu viel als zu wenig – Essen ist ein Anlass, um in großer Runde zusammenzukommen. In Deutschland finden Mahlzeiten unter der Woche eher im kleinen Kreis statt, im Privaten.

Das Gefühl, nicht erwünscht zu sein.

Für den Gast entsteht durch die fehlende Einladung der Eindruck, im Haus nicht willkommen zu sein. Man schäme sich, wenn man nicht mitessen dürfe und ausgeschlossen werde, weiß Aridzanjan. "Es war wie Ablehnung oder Strafe. Was habe ich falsch gemacht? Warum darf ich nicht Teil sein?" Sie habe den Grund bei sich gesucht.